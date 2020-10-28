Ксенія Мішина розповіла про перше побачення на проєкті "Холостячка"

У п'ятницю, 30 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться другий випуск реаліті-шоу "Холостячка", головною героїнею якого стала актриса Ксенія Мішина. На новому тижні учасники придумали безліч ідей для побачень, однак артистці найбільше запам`яталася перша романтична зустріч.

Так, на особистій сторінці в Instagram 31-річна знаменитість опублікувала фото з першого побачення на проєкті. Подробиць Мішина розкривати не стала, але заінтригувала глядачів враженнями.

"Можу з упевненістю сказати – воно було приголомшливим. Про таке побачення точно мріє кожна дівчинка", – написала Ксенія.

Ксенія Мішина показала фрагмент з першого побачення на шоу "Холостячка" Instagram Ксенії Мішиної

Мішина також зазначила, що не знала, кому з учасників належить ідея побачення, тому при виборі довірилася своїй інтуїції.

"Уже на другому тижні учасники придумали безліч ідей для побачень, але я змогла вибрати тільки декілька. Я не знала, яке побачення якому учаснику належало. Довірилася інтуїції", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня відбулася прем'єра реаліті-шоу "Холостячка", головною героїнею якого стала 31-річна актриса Ксенія Мішина. На першій вечірці глядачі нарешті побачили учасників, їхнє перше знайомство з артисткою й подарунки, які вони підготували. Про те, хто покинув проєкт після церемонії троянд – читайте за посиланням.