Крутой розповів, як Собчак ледь не довела 78-річного Лещенка до суїциду

Російський композитор Ігор Крутой розповів, як Ксенія Собчак ледь не довела 78-річного співака Льва Лещенка до самогубства. Журналістка в березні 2020 року зчинила скандал, що артист на дні народження сестри музиканта Алли нібито заразив гостей коронавірусом.

Про це він зізнався в інтерв'ю YouTube-програмі "Алена, блин!". Крутой пояснив, що Лещенко подзвонив до нього після галасу в соцмережах. Співак заявив йому, що якби інформація Собчак підтвердилася, то він би наклав на себе руки (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крутой в шоу "Алена, блин!". Скриншот

"Я кажу: "Льова, ти що, з глузду з'їхав? Через що? Ніхто не заражений, перехворів Ігор Ніколаєв, який заразився на гастролях, і більше випадків не було. Він сприйняв це так, що хотів собі "кулю в лоб" пустити", – повідомив Крутой в шоу.

Також композитор розповів, що після скандалу Собчак зателефонувала до Лещенко і покликала до себе на ефір, навіть не згадавши про свої звинувачення. Проте співак відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Крутой розповів, що на початку 2000-х років у нього виникли проблеми зі здоров'ям і він мав перенести складну операцію. Тоді й з'явилися чутки про те, що він невиліковно хворий. Однак композитор вперше спростував ці домисли в програмі "Судьба человека".