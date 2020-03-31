Російський композитор Ігор Крутой розповів про конфлікт зі скандальною балериною Анастасією Волочковою, який стався ще на початку 2000-х.

Так, за словами композитора, зірка повинна була зніматися в кліпі на його композицію "Ты в моем сентябре". Однак за кілька днів до зйомок Анастасія "почала плести інтриги та вередувати". Крутой був спантеличений поведінкою Волочкової й після цього вирішив шукати іншу актрису, передає видання "Экспресс газета".

Ігор Крутой і Анастасія Волочкова Фото: eg.ru

"У кліпі на мою музику "Ты в моем сентябре" повинна була зніматися Анастасія Волочкова. Але в останній момент, буквально за пару днів до зйомок у Стокгольмі, від Насті стали виходити такі інтриги, такі капризи, що я схопився за голову. Не буду описувати всі зіркові вимоги Волочкової та її фортелі, повірте, це було за гранню. У терміновому порядку довелося шукати іншу актрису", – сказав Крутой.

Він також зазначив, що незабаром знайшов іншу дівчину на роль балерини – актрису Олену Корикову. Таке ставлення не сподобалося Волочковій, і вона образилася на композитора.

Анастасія Волочкова та Олена Корікова

"Оскільки за сюжетом героїня кліпу – балерина, я попросив свою команду знайти актрису серед пітерських танцівниць. Але режисер Гусєв мені заявив, що на той момент красивих балерин в Пітері не знайшлося. Тоді він сам запропонував Олену Корикову. В той же вечір я прилетів в Стокгольм і там зустрівся з Оленою. Коли Волочкова побачила цей кліп, стала всіх обдзвонювати: "Це я, я повинна була зніматися з Крутим, а він за моєю спиною взяв Корикову", – підсумував Крутой.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ігор Крутой опублікував відео 25-річної давнини, на якому танцював зі співачкою Аллою Пугачовою.

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