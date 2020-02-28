Російський композитор Ігор Крутой опублікував відео 25-річної давнини, на якому танцював зі співачкою Аллою Пугачовою.

Відповідний ролик він опублікував на своїй сторінці в Instagram. У ньому Крутой з'явився з волоссям на голові, а Пугачова в чорній мінісукні. Зазначимо, що в кадрі також можна побачити Дмитра Малікова, Філіпа Кіркорова, Михайла Жванецького, Юрія Ніколаєва та Іллю Рєзніка. Всі вони зібралися на презентації пісні Пугачової "Любовь, похожая на сон" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ігор Крутой і Алла Пугачова Фото: novostivmire.com

Ігор Крутой і Алла Пугачова Скріншот з відео

"Чверть століття тому, коли у мене було довге волосся і набагато більша вага, я написав пісню, що увійшла до альбому Алли Пугачової "Не делайте мне больно, господа". Фрагмент презентації якого із задоволенням показую вам... За ці роки "Любовь, похожую на сон" співали багато хто і кожен по-своєму (чудово це зробили Лара Фабіан і Дімаш Кудайберген). Але першою її чудово виконала примадонна, завдяки якій пісню полюбили всі! Дуже зворушливо спостерігати за презентацією 25-річної давності", – написав Крутой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Крутой злив в мережу живий виступ Алли Пугачової. Співачка шокувала шанувальників своїм співом.

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