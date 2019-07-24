"Круто, але вульгарно!" Нікітюк розбурхала мережу відвертим фото

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк порадувала своїх фоловерів фото в купальнику, продемонструвавши струнке тіло.

Так, вона розмістила знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники Нікітюк зазначили, що ведуча прекрасно виглядає і залишили сотні позитивних коментарів.

"Як завжди шикарна", "Леся, дуже люблю, але це перебір. Поважай себе і нас", "Яка красива", "Фігура - топ! Дуже красива", "Леся, ти вогонь", "Круто, але вульгарно", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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