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"Круто, але вульгарно!" Нікітюк розбурхала мережу відвертим фото

1.8т Читати матеріал російською

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк порадувала своїх фоловерів фото в купальнику, продемонструвавши струнке тіло.

Так, вона розмістила знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники Нікітюк зазначили, що ведуча прекрасно виглядає і залишили сотні позитивних коментарів.

"Круто, але вульгарно!" Нікітюк розбурхала мережу відвертим фото
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"Як завжди шикарна", "Леся, дуже люблю, але це перебір. Поважай себе і нас", "Яка красива", "Фігура - топ! Дуже красива", "Леся, ти вогонь", "Круто, але вульгарно", - пишуть в мережі.

"Круто, але вульгарно!" Нікітюк розбурхала мережу відвертим фото
"Круто, але вульгарно!" Нікітюк розбурхала мережу відвертим фото
"Круто, але вульгарно!" Нікітюк розбурхала мережу відвертим фото
"Круто, але вульгарно!" Нікітюк розбурхала мережу відвертим фото
"Круто, але вульгарно!" Нікітюк розбурхала мережу відвертим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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Особа
Леся Никитюк
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