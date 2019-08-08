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"Круг — живий!" У Росії розповіли, де ховається убитий шансоньє

2.4т Читати матеріал російською

Мешканка Орська (Росія) Олена Лижина стверджує, що знаменитий шансон-виконавець Михайло Круг — живий.

Так, за словами жінки, вона нібито бачила співака минулого року в червні, повідомляє Telegram-канал "112".

"Лижина стверджує, що Михайло Круг не просто вижив, а й непогано влаштувавсядавненько працює заступником головного лікаря в колонії УФСІН міста Орська", — говориться в повідомленні.

"Круг — живий!" У Росії розповіли, де ховається убитий шансоньє

Михайло Круг

Фото: crimerussia.com

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Також зазначається, що жінка передала цю інформацію поліцейським у Твері, яким тепер доведеться її перевірити.

Нагадаємо, що Михайло Круг був убитий у власному будинку у Твері в ніч з 30 червня на 1 липня 2002 року. Крім співака в котеджі знаходилися також його дружина, теща і діти. Двоє злочинців пробралися на третій поверх будинку і почали бити тещу шансоньє. Михайло з дружиною прибігли на крик, злочинці відкрили вогонь і смертельно поранили артиста.

"Круг — живий!" У Росії розповіли, де ховається убитий шансоньє

Михайло Круг з Дружиною

Фото: 24smi.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня співробітники правоохоронних органів оточили будинок Михайла Круга і привезли туди підозрюваного в його вбивстві заради слідчого експерименту. Сестра шансоньє Ольга Медведєва розповіла, що слідчі напередодні візиту попросили її прибрати в будинку, де був убитий Круг, всі гострі предмети.

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