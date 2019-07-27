"Кров, м'ясо, жах": відома російська співачка потрапила до лікарні прямо з концерту

У Баку 26 липня екстрено госпіталізували відому співачку Аніту Цой із фестивалю "Жара-2019", відкриття якого відбулося 25 липня.

Виконавиця серйозно пошкодила ногу, про що пізніше розповіла на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я хочу вас запевнити, що зі мною все добре. З кожним трапляється таке, бувають непередбачені обставини, непередбачені травми. Прикро, що травма сталася на порожньому місці. Йшла я спокійно після червоної доріжки по сходах, зачепилася великим пальцем за драбину, і ось вирвала собі із м'ясом ніготь. Море крові, жах", – розповіла пізніше Аніта.

Новини Відому радянську актрису госпіталізували прямо зі спектаклю

Вона подякувала шанувальникам за те, що турбувалися. Також Цой додала, що її засмучує думка деяких, ніби це піар, тому що її директор знімав подію на камеру.

Аніта Цой на фестивалі - Жара instagram / anitatsoy

За словами співачки, це робилося для того, щоб показати лікарям відео, через що було б легше поставити правильний діагноз.

"Не будемо більше дивитися, тому що це реально неприємно. Жити буду, новий ніготь виросте, все буде добре", – підсумувала Цой.

Увага! Відео містить шокуючі кадри (18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фестивалі була присутня українська поп-діва Настя Каменських в яскравій рожевій сукні, через яку було видно пишні груди. Крім того, по червоній доріжці пройшлася Ані Лорак в голій екстравагантній сукні. А також приїхало багато українських зірок.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!