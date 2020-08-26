"Кролик з прапором" про скандал через виступ на День Незалежності: у людей немає мізків

Молодий український співак, учасник гурту Serduchka band і протеже продюсера і виконавця Андрія Данилка Дмитро Волканов вперше прокоментував скандал в мережі, який виник навколо його участі в святковому попурі на День Незалежності.

Так, Волканов виступив разом з Вєркою Сердючкою, з'явившись на публіці на даху імпровізованого вагона метро в костюмі кролика і з прапором України в руках. Користувачів мережі розлютив цей момент і вони почали активно обговорювати конфлікт. Дмитро записав звернення на особистій сторінці у Instagram, де зазначив, що у його хейтерів "немає мізків" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Детальніше про скандал в мережі, який розгорнувся навколо появи хлопця в костюмі кролика з прапором України в руках на День Незалежності – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Виступ Волканова разом з Сердючкою розкритикували в мережі Facebook

За словами 17-річного Дмитра Волканова, в соціальній мережі Facebook на нього накинулися хейтери, які пишуть йому агресивні повідомлення.

"Боже, хлопці! Що зараз відбувається в Facebook! Мені пишуть, що мене треба розстрілювати, що я танцював на кістках. Це просто капець! Ну, мені-то добре, я на свій рахунок нічого, крім грошей не приймаю. Але, у людей просто немає мізків! " – висловився Волканов.

Андрій Данилко і Дмитром Волкановим і гуртом Serduchka band Instagram Дмитра Волканова

Дивіться також повне відео скандального попурі на День Незалежності:

Як повідомляв OBOZREVATEL: