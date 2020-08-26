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"Кролик з прапором" про скандал через виступ на День Незалежності: у людей немає мізків

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
7,4 т.
Волканов прокоментував скандал навколо попурі на День Незалежності

Волканов прокоментував скандал навколо попурі на День Незалежності. колаж

Молодий український співак, учасник гурту Serduchka band і протеже продюсера і виконавця Андрія Данилка Дмитро Волканов вперше прокоментував скандал в мережі, який виник навколо його участі в святковому попурі на День Незалежності.

Так, Волканов виступив разом з Вєркою Сердючкою, з'явившись на публіці на даху імпровізованого вагона метро в костюмі кролика і з прапором України в руках. Користувачів мережі розлютив цей момент і вони почали активно обговорювати конфлікт. Дмитро записав звернення на особистій сторінці у Instagram, де зазначив, що у його хейтерів "немає мізків" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Детальніше про скандал в мережі, який розгорнувся навколо появи хлопця в костюмі кролика з прапором України в руках на День Незалежності – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Виступ Волканова разом з Сердючкою розкритикували в мережі

Виступ Волканова разом з Сердючкою розкритикували в мережі Facebook

За словами 17-річного Дмитра Волканова, в соціальній мережі Facebook на нього накинулися хейтери, які пишуть йому агресивні повідомлення.

"Боже, хлопці! Що зараз відбувається в Facebook! Мені пишуть, що мене треба розстрілювати, що я танцював на кістках. Це просто капець! Ну, мені-то добре, я на свій рахунок нічого, крім грошей не приймаю. Але, у людей просто немає мізків! " – висловився Волканов.

Андрій Данилко і Дмитром Волкановим і гуртом Serduchka band

Андрій Данилко і Дмитром Волкановим і гуртом Serduchka band Instagram Дмитра Волканова

Дивіться також повне відео скандального попурі на День Незалежності:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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