Криза минула? Дочка Заворотнюк обнадіяла фанатів фото

Шанувальники Анастасії Заворотнюк прийшли до висновку, що стан актриси стабілізувався, а криза минула.
На таку думку користувачів наштовхнула нова фотосесія її дочки Ганни, яка, як відомо, володіє модельною зовнішністю та знімається у серіалах.
"Я люблю свою роботу, але не у понеділок", – підписала Ганна під одним з останніх знімків.
Ганна Заворотнюк – нове фото
instagram / anna_zavorotnyuk
Восени 2019 року Ганна стала бізнеследі та співвласницею марки одягу D8. Вона урочисто відкрила магазин у центрі Москви. На той момент її мама Анастасія Заворотнюк вже, за версією ЗМІ, перебувала у лікарні.
Зараз дівчина повним ходом готується до зйомок. Як повідомляє видання Viva, через це шанувальники впевнені, що Ганна та її чоловік Петро Чернишов повернулися до роботи, а стан Заворотнюк покращився.
Ганна Заворотнюк
Фото: Сторіс
Ганна Заворотнюк – нові знімки
Фото: Сторіс
Дочка Анастасії Заворотнюк Ганна
Фото: Сторіс
Анастасія Заворотнюк з дочкою Ганною і сином Майклом
instagram / anna_zavorotnyuk
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
4 жовтня стало відомо, що Заворотнюк погасила всі борги.
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