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6 жовтня • оновлено в 18:13
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Криза минула? Дочка Заворотнюк обнадіяла фанатів фото

243.3т Читати матеріал російською

Шанувальники Анастасії Заворотнюк прийшли до висновку, що стан актриси стабілізувався, а криза минула.

На таку думку користувачів наштовхнула нова фотосесія її дочки Ганни, яка, як відомо, володіє модельною зовнішністю та знімається у серіалах.

"Я люблю свою роботу, але не у понеділок", – підписала Ганна під одним з останніх знімків.

Ганна Заворотнюк – нове фото

Ганна Заворотнюк – нове фото

instagram / anna_zavorotnyuk

Новини
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Восени 2019 року Ганна стала бізнеследі та співвласницею марки одягу D8. Вона урочисто відкрила магазин у центрі Москви. На той момент її мама Анастасія Заворотнюк вже, за версією ЗМІ, перебувала у лікарні.

Зараз дівчина повним ходом готується до зйомок. Як повідомляє видання Viva, через це шанувальники впевнені, що Ганна та її чоловік Петро Чернишов повернулися до роботи, а стан Заворотнюк покращився.

Ганна Заворотнюк

Ганна Заворотнюк

Фото: Сторіс

Ганна Заворотнюк – нові знімки

Ганна Заворотнюк – нові знімки

Фото: Сторіс

Дочка Анастасії Заворотнюк Ганна

Дочка Анастасії Заворотнюк Ганна

Фото: Сторіс

Криза минула? Дочка Заворотнюк обнадіяла фанатів фото
Криза минула? Дочка Заворотнюк обнадіяла фанатів фото
Криза минула? Дочка Заворотнюк обнадіяла фанатів фото
Криза минула? Дочка Заворотнюк обнадіяла фанатів фото

Анастасія Заворотнюк з дочкою Ганною і сином Майклом

Анастасія Заворотнюк з дочкою Ганною і сином Майклом

instagram / anna_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес чутки
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Taran Irina
Taran Irina
Чернышов муж Насти, а не Анны!
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Самохин Илья
Самохин Илья
ПУскай живет красавица
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