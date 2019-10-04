Криза минула? Дочка Заворотнюк обнадіяла фанатів фото

Шанувальники Анастасії Заворотнюк прийшли до висновку, що стан актриси стабілізувався, а криза минула.

На таку думку користувачів наштовхнула нова фотосесія її дочки Ганни, яка, як відомо, володіє модельною зовнішністю та знімається у серіалах.

"Я люблю свою роботу, але не у понеділок", – підписала Ганна під одним з останніх знімків.

Ганна Заворотнюк – нове фото instagram / anna_zavorotnyuk

Восени 2019 року Ганна стала бізнеследі та співвласницею марки одягу D8. Вона урочисто відкрила магазин у центрі Москви. На той момент її мама Анастасія Заворотнюк вже, за версією ЗМІ, перебувала у лікарні.

Зараз дівчина повним ходом готується до зйомок. Як повідомляє видання Viva, через це шанувальники впевнені, що Ганна та її чоловік Петро Чернишов повернулися до роботи, а стан Заворотнюк покращився.

Ганна Заворотнюк Фото: Сторіс

Ганна Заворотнюк – нові знімки Фото: Сторіс

Дочка Анастасії Заворотнюк Ганна Фото: Сторіс

Анастасія Заворотнюк з дочкою Ганною і сином Майклом instagram / anna_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL :

4 жовтня стало відомо, що Заворотнюк погасила всі борги.

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