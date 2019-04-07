Критикує Порошенка, топить за КПРФ: режисер "Слуги народу" потрапив у скандал

Режисер і продюсер серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко живе в Москві, підтримує комуністичну партію та поширює фейки.

На це звернув увагу блогер Павло Глінтов на своїй сторінці в Facebook, надавши скріншоти зі сторінки члена команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

"Знайомтесь: Олексій Кірющенко, режисер та продюсер серіалу "Слуга народу". Живе в Москві. Поміж сезонами "Слуги" знімав серіал "Между нами, девочками" для каналу "Россия". Член команди Зе активно займається агітацією. З Москви ненавидить (діючого президента України. – Ред.) Порошенка, його стрічка завалена фейками з російського ТБ та сумнівних сайтів", – розповів блогер.

скріншот зі сторінки Кірющенко

Він уточнив, що однією з основних претензій Кірющенка до Порошенка є те, що той не зупинив АТО на Донбасі.

"У Росії Кірющенко симпатизує комуністичній партії, підтримував комуніста Грудініна на російських "виборах". Звичайно, святкує 23 лютого (на скріні видна вподобайка від Зеленського). Робіть висновки самі", – підсумував він.

скріншот зі сторінки Кірющенко

скріншот зі сторінки Кірющенко

скріншот зі сторінки Кірющенко

скріншот зі сторінки Кірющенко

скріншот зі сторінки Кірющенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.

Згідно з остаточними даними ЦВК, нинішній лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів. Його конкурент Петро Порошенко – 15,95%. Саме ці політики вийшли у другий тур виборів.

6 квітня Зеленський заявив, що не збирається "здавати" Україну президенту РФ Володимиру Путіну, а зобов'язань перед Ігорем Коломойським у нього немає.

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