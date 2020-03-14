Долгополов, який критикував Путіна, раптово повернувся в Росію

Популярний стендап-комік Олександр Долгополов, який поскаржився на переслідування в РФ і втік із країни, повернувся в Росію.

Він покинув країну два місяці тому. Про своє рішення Долгополов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/sankldive

"Зіткнувшись особисто з перспективами життя в еміграції для людини, що працює з мовою, я вирішив, що залишатися в Європі та інтегруватися в нове суспільство з примарними комедійними перспективами буде для мене зараз складніше, ніж повернутися додому і спробувати боротися за свої права", - написав комік.

instagram.com/sankldive

Він додав, що не шкодує про те, що покинув Росію.

"Я анітрохи не шкодую про прийняті рішення, я вважаю що я правий, що поїхав, потрапивши в жахливу для себе ситуацію, в якій раніше не був - все ж я завжди намагаюся жити як вільна людина і в разі небезпеки я реагую як вважаю за потрібне, щоб врятуватися, я не хочу дозволити страху паралізувати мене", - додав Долгополов.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік і відеоблогер Данило Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за образу влади.

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