Долгополов, який критикував Путіна, раптово повернувся в Росію

Популярний стендап-комік Олександр Долгополов, який поскаржився на переслідування в РФ і втік із країни, повернувся в Росію.
Він покинув країну два місяці тому. Про своє рішення Долгополов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/sankldive
"Зіткнувшись особисто з перспективами життя в еміграції для людини, що працює з мовою, я вирішив, що залишатися в Європі та інтегруватися в нове суспільство з примарними комедійними перспективами буде для мене зараз складніше, ніж повернутися додому і спробувати боротися за свої права", - написав комік.
instagram.com/sankldive
Він додав, що не шкодує про те, що покинув Росію.
"Я анітрохи не шкодую про прийняті рішення, я вважаю що я правий, що поїхав, потрапивши в жахливу для себе ситуацію, в якій раніше не був - все ж я завжди намагаюся жити як вільна людина і в разі небезпеки я реагую як вважаю за потрібне, щоб врятуватися, я не хочу дозволити страху паралізувати мене", - додав Долгополов.
Привіт хлопці! Я вже два місяці як виїхав з Росії і подорожую з виступами по світу. За цей час я зрозумів, що, для молодого коміка, сценічна комедія в Європі розвинена гірше, ніж в Росії (природно я говорю не тільки про російською, а й про місцеві, і навіть про англійською мовами), і ти не можеш виступати так само багато, як російською в Росії. Я хотів ще поїхати в Америку, де, як я вважаю, найякісніша комедія сучасності, і повиступати там, але в'їзд в Ізраїль для іноземців закрили (саме там ми подавали на візи), а потім ще й коронавірус ... Так що, зіткнувшись особисто з перспективами життя в еміграції для людини, що працює з мовою, я вирішив, що залишатися в Європі і інтегруватися в нове суспільство з примарними комедійними перспективами буде для мене зараз складніше, ніж повернутися додому і спробувати боротися за свої права. Я анітрохи не шкодую про прийняті рішення, я вважаю що я прав, що поїхав, потрапивши в жахливу для себе ситуацію, в якій раніше не був - все ж я завжди намагаюся жити як вільна людина і в разі небезпеки я реагую як вважаю за потрібне, щоб врятуватися, я не хочу дозволити страху паралізувати мене. Я дуже вдячний всім глядачам та організаторам з Ізраїлю і Європи, це був приголомшливий досвід; спасибі велике, ви супер! Для мене було приємним сюрпризом, що люди по всьому світу готові слухати мої жарти, це неймовірно. Загалом зараз я збираюся додому, мені трохи страшно, але думаю я готовий до потенційної небезпеки. Сподіваюся мене не посадять, і незабаром ми побачимося на виступах. Спасибі всім, бережіть себе, мийте руки і контактуйте з людьми мінімально зараз, коронавірус можна підхопити де завгодно, почалася пандемія, не варто її недооцінювати! ❤️
Як раніше писав OBOZREVATEL, російський комік і відеоблогер Данило Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії. Він заявив, що його обурив той факт, що Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за образу влади.
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