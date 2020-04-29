Відомий російський критик Сергій Сосєдов різко висловився про багатство артистів Алли Пугачової й Максима Галкіна.

Так, у коментарі виданню Sobesednik.ru, чоловік заявив, що жити в такому великому замку подружжю просто непристойно.

Сергій Сосєдов bb.lv

"Ми бачимо, в яких палацах живуть наші так звані зірки. Це просто непристойно! Коли народ у Росії живе настільки бідно, просто аморально жити в таких розкішних умовах. Потрібно віддати цей замок під дитячий будинок. Сталін свого часу брав дачі членів РКП і віддавав їх під дитячі будинки. Але в ті часи вони були вельми скромними – не такими розкішними, як замок Галкіна. А в цьому особняку зможуть розміститися вихованці відразу декількох дитячих будинків. Держава буде їх утримувати, так що все в порядку", – вважає Сосєдов.

Максим Галкін і Алла Пугачова ria.ru

На думку критика, подружжя від цього точно не постраждає:

"Алла й Макс не жебраки. Бомжувати на лавці точно не стануть: це ж смішно. Але Пугачова з Галкіним нічого, звісно, не віддадуть. Тому що вони аморальні. Вони ніколи нічого не віддавали, тільки забирали. Їм, як і іншим артистам, все мало, мало, мало. А те, що люди живуть в злиднях, не їхня справа. Але ж вони стали тими, ким стали, саме завдяки простим глядачам. Шкода, що всі про це забули. Вони вирішили, що це вони облагодіяли народ своїм великим мистецтвом. Їх творчість – мізерна".

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що музичний критик Сергій Сосєдов висміяв вокальні дані дочки співачки Валерії Анни Шульгіної.