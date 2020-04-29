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29 квітня • оновлено в 11:53
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Критик із РФ вибухнув гнівом через багатство Пугачової й Галкіна

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Відомий російський критик Сергій Сосєдов різко висловився про багатство артистів Алли Пугачової й Максима Галкіна.

Так, у коментарі виданню Sobesednik.ru, чоловік заявив, що жити в такому великому замку подружжю просто непристойно.

Сергій Сосєдов

Сергій Сосєдов

bb.lv

"Ми бачимо, в яких палацах живуть наші так звані зірки. Це просто непристойно! Коли народ у Росії живе настільки бідно, просто аморально жити в таких розкішних умовах. Потрібно віддати цей замок під дитячий будинок. Сталін свого часу брав дачі членів РКП і віддавав їх під дитячі будинки. Але в ті часи вони були вельми скромними – не такими розкішними, як замок Галкіна. А в цьому особняку зможуть розміститися вихованці відразу декількох дитячих будинків. Держава буде їх утримувати, так що все в порядку", – вважає Сосєдов.

Максим Галкін і Алла Пугачова

Максим Галкін і Алла Пугачова

ria.ru

На думку критика, подружжя від цього точно не постраждає:

"Алла й Макс не жебраки. Бомжувати на лавці точно не стануть: це ж смішно. Але Пугачова з Галкіним нічого, звісно, не віддадуть. Тому що вони аморальні. Вони ніколи нічого не віддавали, тільки забирали. Їм, як і іншим артистам, все мало, мало, мало. А те, що люди живуть в злиднях, не їхня справа. Але ж вони стали тими, ким стали, саме завдяки простим глядачам. Шкода, що всі про це забули. Вони вирішили, що це вони облагодіяли народ своїм великим мистецтвом. Їх творчість – мізерна".

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що музичний критик Сергій Сосєдов висміяв вокальні дані дочки співачки Валерії Анни Шульгіної.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Сергій Сосєдов Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
"Пугачевых" он выбррал для примера ,а тему поднял правильную ! Так называемые "звезды" слишком зажрались и в жадности предела не имеют. Развлекать людей надо .но созидать ,создавать ,строить -это важнее.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
На Пугачеву наехал, а на самый пропиаренный дворец Медведева - "ни гу-гу". Видимо оч-ко музыкального критика - не железное и предназначено не для геройства.
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Придypoк зaвиcтливый. У самого ни таланта, ни денег. Зато завиcти и злoбнoсти, на десятерых хватит.
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