Крістіні Орбакайте – 49: найвідвертіші фото доньки примадонни

У понеділок, 25 травня день народження святкує російська співака Крістіна Орбакайте – донька знаменитої примадонни Алли Пугачової.

Так, їй виповнюється 49 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото Орбакайте.

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Крістіна Орбакайте народилася 25 травня 1971 року в Москві. З дитинства майбутню знаменитість оточували талановиті творчі люди. Мама Крістіни – легенда вітчизняної попкультури Алла Пугачова, тато – Миколас Едмундас Орбакас – режисер і артист цирку.

Крістіна Орбакайте Фото: obaldela.ru

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Крістіна Орбакайте Фото: 24 ЗМІ

Свою кар'єру Крістіна почала в сім років. Тоді вона вперше з'явилася на телебаченні, заспівавши милу пісню "Солнышко смеется" в передачі "Веселые нотки". А в 12 Орбакайте зі своєю мамою Аллою Пугачовою заспівала композицію "А знаешь, все еще будет" на сцені одного з її концертів.

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Справжня популярність прийшла до Орбакайте після зйомок у фільмі "Опудало" у 1983 році. Потім вона знімалася в таких картинах: "Віват, Гардемарини!", "Гардемарини-III", "Благодійний бал".

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Крістіна Орбакайте Фото: 24 ЗМІ

Повноцінну сольну співочу кар'єру Крістіна Орбакайте почала у 1992 році, коли їй був 21 рік. Вона дебютувала на "Різдвяних зустрічах" Алли Пугачової. За роки сольної кар'єри співачка записала близько десятка альбомів, випустила масу кліпів та завоювала собі гучне ім'я. Вона виконавиця таких хітів, як "Мой мир" та "Перелетная птица". Заслужена артистка Росії (2013).

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Зараз Орбакайте веде активне світське життя, часто з'являється на різних масових заходах. Знімається в телешоу і рекламі, веде особистий блог в Instagram.

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Крістіна Орбакайте Фото: instagram/orbakaite_k

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крістіна Орбакайте поділилася з шанувальниками архівних знімком, на якому позувала в незвичному образі.

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