Кріссі Тейген та Джон Ледженд втратили дитину: пара показала фото з ненародженим малюком

Американська модель Кріссі Тейген та її чоловік, музикант Джон Ледженд втратили дитину. Так, у 34-річної знаменитості стався викидень.

Про трагедію сама Тейген повідомила на особистій сторінці Instagram, зазначивши, що відчуває глибокий біль. Вона також опублікувала серію чорно-білих фото з лікарні, куди напередодні була госпіталізована з сильною кровотечею (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Ми вражені та відчуваємо такий глибокий біль, про який ви тільки чуєте, який ми ніколи раніше не відчували. Ми так і не змогли зупинити кровотечу і дати малюкові достатньо необхідної йому рідини, попри пакети, багато пакетів перелитої крові. Цього просто було недостатньо", – зізналася вона.

Тейген додала, що пара намагалася не придумувати ім'я для дитини до народження, проте з цією вагітністю вони стали назвати ненароджену дитину Джеком.

"Ми ніколи не вирішуємо, як назвати наших дітей, але чомусь стали називати цього маленького хлопця в моєму животі Джеком. Так що для нас він завжди буде Джеком. Джек так багато працював, щоб стати частиною нашої маленької сім'ї, і так буде завжди. Джек, мені так шкода, що перші кілька миттєвостей твого життя були зустрінуті з такою кількістю ускладнень. Шкода, що ми не змогли дати тобі будинок, в якому ти потребував, щоб вижити. Ми завжди будемо любити тебе", – підсумувала вона.

Тейген і Ледженд познайомилися у 2007 році на зйомках кліпу на пісню Ледженда Stereo. Вони побралися у 2011-му, а два роки по тому зіграли весілля. У шлюбі у них народилося дві дитини. Про чергову вагітність Тайген повідомила в серпні 2020 року.

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