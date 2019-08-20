Кримських гастролерів пустять в Україну? Разін заявив про випад Офісу Зеленського

Російський продюсер Андрій Разін, який звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням дозволити йому в'їзд у країну, заявив, що з ним зв'язалася представниця пресслужби українського глави.

Про це він розповів в інтерв'ю MK.ru, коментуючи свій запит із приводу Полтави, щоб відвідати солістку гурту "Фрістайл" Ніну Кірсо, яка перебуває в комі.

"Зі мною зв'язалася представник пресслужби Володимира Зеленського. Але одразу скажу, що ситуація непроста. Я з 2017 року є радником глави Республіки Крим, із 2015 року — радником мера Ялти. Мені першому і єдиному артисту з Росії було присвоєно звання Заслуженого артиста Республіки Крим. У той же час мені було сказано, що Володимир Зеленський готовий розглянути питання про мій приїзд до Ніни Кірсо. Але це вимагає часу", — зазначив продюсер.

Андрій Разін Домашний Очаг

"Поки президент законодавчо не може цього зробити. Представник пресслужби попросила дочекатися першого засідання новообраної Верховної Ради, де в один із перших пакетів у найближчі два-три місяці президент внесе свою пропозицію щодо заборони культурних зв'язків між двома державами", — додав він.

Разін підкреслив, що ризик, звичайно, залишається, але заради порятунку Ніни, він готовий приїхати в Україну.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російська співачка українського походження Лоліта Мілявська жорстко розкритикувала президента України Володимира Зеленського.

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