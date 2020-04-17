"Кримнашист" Добронравов отримав орден від Путіна: за які заслуги

Анна Міхно люди 14:09, 17.04.2020

Відомий російський актор і зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов був нагороджений Орденом дружби народів. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.

Так, документ був опублікований 16 квітня на сайті російської Державної системи правової інформації.

Федір Добронравов
kino-teatr.ru

Відомо, що Орденом дружби народів Росії нагороджуються за особливі заслуги в зміцненні миру, дружби, співпраці та взаєморозуміння між народами, за плідну діяльність по зближенню й взаємозбагаченню культур націй і народностей, а також за активну діяльність по збереженню та популяризації культурної та історичної спадщини Росії.

Крім того, нагороду отримала зірка серіалу "Каменська" Олена Яковлєва.

Олена Яковлєва
kino-teatr.ru

Примітно, що Добронравов знаходився в списку осіб, які, на думку Мінкульту України, загрожують національній безпеці. Однак влітку 2019 року його виключили зі списку. Також з 2017 року акторові на три роки заборонили в'їзд до України.

Федір Добронравов
vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що виконавиця однієї з головних ролей у серіалі "Свати" Людмила Артем'єва відмовилася зніматися в сьомому сезоні комедійного серіалу.

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