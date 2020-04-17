Головна Новини
17 квітня • оновлено в 15:23
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Кримнашист" Добронравов отримав орден від Путіна: за які заслуги

3.4т
Читати матеріал російською

Відомий російський актор і зірка серіалу "Свати" Федір Добронравов був нагороджений Орденом дружби народів. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.

Так, документ був опублікований 16 квітня на сайті російської Державної системи правової інформації.

Федір Добронравов

Федір Добронравов

kino-teatr.ru

Відомо, що Орденом дружби народів Росії нагороджуються за особливі заслуги в зміцненні миру, дружби, співпраці та взаєморозуміння між народами, за плідну діяльність по зближенню й взаємозбагаченню культур націй і народностей, а також за активну діяльність по збереженню та популяризації культурної та історичної спадщини Росії.

Крім того, нагороду отримала зірка серіалу "Каменська" Олена Яковлєва.

Олена Яковлєва

Олена Яковлєва

kino-teatr.ru

Примітно, що Добронравов знаходився в списку осіб, які, на думку Мінкульту України, загрожують національній безпеці. Однак влітку 2019 року його виключили зі списку. Також з 2017 року акторові на три роки заборонили в'їзд до України.

Федір Добронравов

Федір Добронравов

vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що виконавиця однієї з головних ролей у серіалі "Свати" Людмила Артем'єва відмовилася зніматися в сьомому сезоні комедійного серіалу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Володимир Путін Федір Добронравов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
31
7
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нациев Сала
Нациев Сала
А что не так с Кpымом? Почему скaкyасы иpонизируют? Или может ответите - чeй Кpым?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Нациев Сала
Нациев Сала
Roma Roma, да ты шo! И там тоже cкaчут? Mычaт на yкp мyyве?? Поклoняются пидapу бaндepе??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Roma Roma
Roma Roma
Нациев Сала, Украинский
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Орден ватной славы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
hunt andres
hunt andres
Князь Всея Киевской Руси, сыби нах, троль
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Вася Дядя
Вася Дядя
Теперь зеля просто обязан его чем-нибудь наградить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги