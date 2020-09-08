Кримінальний авторитет дав поради Єфремову, як поводитися в колонії
Колишній кримінальний авторитет Михайло Орський дав акторові Михайлу Єфремову кілька порад про те, як поводитися у виправній колонії.
Про це повідомляє видання "МК". На думку чоловіка, в камері з артистом не буде блатних або тих, хто дотримується злодійських понять. Орський вважає, що Єфремов, швидше за все, буде сидіти з "першоходцями-ботаніками", проте завжди можливі сюрпризи. Щоб уникнути їх, йому слід, по-перше, поважати співкамерників та "не хизуватися своєю популярністю".
По-друге, не піддаватися на провокації співробітників колонії, яким "буде по кайфу з ним забухати".
"Взагалі я особисто вважаю, що для Єфремова термін – це шанс "відсохнути" від горілки й стати людиною. Я бачив, як у таборі алкаші стають нормальними людьми. У них пробуджуються нові таланти. Не виключаю, що Єфремов почне щось майструвати", – додав Орський.
Також перед відправленням в колонію акторові треба кинути курити, продемонструвати охайність та не пропускати прогулянок.
Нагадаємо, що актора Михайла Єфремова засудили до 8 років колонії загального режиму за смертельну ДТП в центрі Москви. Останнє засідання у справі артиста пройшло 8 вересня в Пресненському суді.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, бувши в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.