Кримчанка зворушила мережу виконанням пісні Ніно Катамадзе українською мовою. Відео

Кримчанка Юлія Качула заспівала українською мовою пісню грузинської співачки Ніно Катамадзе, яка відома своєю позицією не виступати з концертами в РФ, під назвою Once In The Street.

Відповідне відео вона опублікувала на особистому YouTube-каналі. Дану композицію Качула записала в рамках проєкту "Слухай українською!" (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

"Давно не співала лірику. Хоча вона також завжди буде частиною мене. Добре пам'ятаю, як переводила цю пісню – вулиця, ліхтарик, "який підморгує тиші", і це вічне внутрішнє відчуття чужинності натовпу... Потім туди гідно влилися вірші Міхи Невідомського – в такому варіанті цей переспів Ніно Катамадзе я і залишу", – йдеться в описі співачки до відео.

Кримчанка Юлія Качула виконала пісню Ніно Катамадзе українською мовою (скріншот з відео)

"Дуже цікаве виконання в українському перекладі. Спасибі!", "Сердечне спасибі", "До мурашок по шкірі, дуже глибоко вийшло! Браво, я зворушена!" – написали користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчанка Юлія Качула записала пісню "Так сталося" на слова поетеси "Розстріляного відродження" і зняла кліп на цю композицію на вулицях окупованого Сімферополя.