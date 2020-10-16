Кримчанка разом із дітьми зняла потужне відео на пісню Кузьми Скрябіна про біль

Юля Ухіна Люди 11:13, 16.10.2020 Оновлено: 11:34, 16.10.2020

Кримчанка Юлія Качула разом із гуртом "Діти Криму" записала кавер-версію на пісню українського музиканта Кузьми Скрябіна "Чуєш біль" і зняла кліп на цю композицію на вулицях окупованого Сімферополя.

Відповідний ролик вона опублікувала на особистому YouTube-каналі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Дякую, брате, за пісню. Вперше опубліковану більше ніж 30-ть років тому. Так і не почуту та не відчуту більшістю... Тепер із нашою енергетикою та посилом. Перед тим як залити в YouTube, ще раз переглянула відео й усвідомила, наскільки воно вийшло сильним і актуальним", – звернулася співачка до покійного артиста.

скриншот із відео
скиншот із відео
скриншот із відео
скриншот із відео

У мережі подякували Юлії за потужну пісню і новий погляд на творчість Скрябіна.

"Юліє, ви молодець! Дякую за вашу творчість, окреме спасибі за Скрябіна", "Це душевно і потужно", "Ви просто чудові, талановиті, красиві люди з великими серцями", "Ви красиві та мужні! Це мій Сімферополь. Закохали в себе. Крим тут. Крим – Україна!" – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український репер Ярмак презентував потужну пісню під назвою "Вона", яку він присвятив своїй батьківщині.

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