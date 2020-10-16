Кримчанка разом із дітьми зняла потужне відео на пісню Кузьми Скрябіна про біль

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
1,8 т.
Кримчанка разом із дітьми зняла потужне відео на пісню Скрябіна про біль

Кримчанка Юлія Качула разом із гуртом "Діти Криму" записала кавер-версію на пісню українського музиканта Кузьми Скрябіна "Чуєш біль" і зняла кліп на цю композицію на вулицях окупованого Сімферополя.

Відповідний ролик вона опублікувала на особистому YouTube-каналі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Дякую, брате, за пісню. Вперше опубліковану більше ніж 30-ть років тому. Так і не почуту та не відчуту більшістю... Тепер із нашою енергетикою та посилом. Перед тим як залити в YouTube, ще раз переглянула відео й усвідомила, наскільки воно вийшло сильним і актуальним", – звернулася співачка до покійного артиста.

Кримчанка разом із дітьми зняла потужне відео на пісню Кузьми Скрябіна про біль
Кримчанка разом із дітьми зняла потужне відео на пісню Кузьми Скрябіна про біль
Кримчанка разом із дітьми зняла потужне відео на пісню Кузьми Скрябіна про біль
Кримчанка разом із дітьми зняла потужне відео на пісню Кузьми Скрябіна про біль

У мережі подякували Юлії за потужну пісню і новий погляд на творчість Скрябіна.

"Юліє, ви молодець! Дякую за вашу творчість, окреме спасибі за Скрябіна", "Це душевно і потужно", "Ви просто чудові, талановиті, красиві люди з великими серцями", "Ви красиві та мужні! Це мій Сімферополь. Закохали в себе. Крим тут. Крим – Україна!" – написали люди.

Кримчанка разом із дітьми зняла потужне відео на пісню Кузьми Скрябіна про біль
Кримчанка разом із дітьми зняла потужне відео на пісню Кузьми Скрябіна про біль
Кримчанка разом із дітьми зняла потужне відео на пісню Кузьми Скрябіна про біль

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український репер Ярмак презентував потужну пісню під назвою "Вона", яку він присвятив своїй батьківщині.