Український співак, соліст гурту "Нервы" Женя Мільковський виправдався за переїзд до Росії.

Так, за словами артиста, в Москві його колективу запропонували співпрацювати з популярним лейблом. А в Києві у них не було ніяких можливостей для розвитку. Про це Мільковський повідомив в інтерв'ю журналістці Ірині Шихман в програмі "А поговорить?", відео якої було опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Женя Мільковський Скріншот з відео

"У мене громадянство українське, але я працюю в Москві. Легально, плачу податки. Переїхав, здається, під час Криму. Це не політичний хід, хоча багато хто так думає, я почав співпрацювати з популярним лейблом. У Києві нам ніхто нічого не пропонував. Я народився в Донецькій області та ніколи не поділяв Україну і Росію, мені не здавалося, що це щось різне. Я взагалі ніколи не думав, що може статися таке (війна. – Ред.). Для мене це навіть не шок, для мене це щось неможливе. Вся ситуація зачепила і мене, і всіх моїх колег в музичній індустрії", – сказав співак.

Також він додав, що в Україні його часто називали зрадником, адже він виступає в Росії для ворогів. Однак, за словами Мільковського, його глядачі – не вороги, і Крим вони не забирали.

Ірина Шихман і Женя Мільковський Скріншот з відео

"Слухай, те, що я зараз скажу, може багатьох проти мене налаштувати. У мене була така ситуація, коли мені в Україні говорили "ти зрадник, ти виступаєш в Росії для ворогів". Але мої слухачі – не вороги, і Крим вони не забирали ", – підсумував артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка MARUV відмовилася відповідати на питання "чий Крим".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!