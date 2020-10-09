Крід про участь Тіматі в шоу "Холостяк": гарний копіпаст, ну хоч ім'я не забрав

Ольга Веркалець Люди 11:58, 9.10.2020 Оновлено: 12:11, 9.10.2020

Головний герой "Холостяка-6" на російському телеканалі ТНТ Єгор Крід жартома відреагував на участь 37-річного репера Тіматі в новому сезоні реаліті-шоу. Він заявив, що артист копіює його долю.

Про це Крід написав на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото нового "Холостяка". Зокрема, музикант подякував Тіматі, що той хоч ім'я в нього не забрав.

"Найс копіпаст. Пішов із Блек Стар (Тіматі покинув компанію в липні 2019-го, а Крід – у травні цього ж року. – Ред.), записав хіт із Моргенштерном і пішов на шоу "Холостяк". Що далі, Тіматі?" – жартома спитав у репера Крід.

У коментарях під публікацією Тіматі відповів, що далі на музикантів чекає конфлікт. Також він спитав Єгора, чи готовий він до такого повороту подій.

Крід жартома відреагував на участь Тіматі в шоу "Холостяк".
Instagram Єгора Кріда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіматі погодився на публічний підбір нареченої на ТБ через місяць після розлучення з цивільною дружиною та матір'ю його сина Анастасією Решетовою. Разом пара прожила шість років. Деякі користувачі вважають, що репер обманює публіку – нібито він спеціально розлучився, щоб узяти участь у суперечливому проєкті та пропіаритися на цьому.

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