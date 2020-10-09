Крід про участь Тіматі в шоу "Холостяк": гарний копіпаст, ну хоч ім'я не забрав

Головний герой "Холостяка-6" на російському телеканалі ТНТ Єгор Крід жартома відреагував на участь 37-річного репера Тіматі в новому сезоні реаліті-шоу. Він заявив, що артист копіює його долю.

Про це Крід написав на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото нового "Холостяка". Зокрема, музикант подякував Тіматі, що той хоч ім'я в нього не забрав.

"Найс копіпаст. Пішов із Блек Стар (Тіматі покинув компанію в липні 2019-го, а Крід – у травні цього ж року. – Ред.), записав хіт із Моргенштерном і пішов на шоу "Холостяк". Що далі, Тіматі?" – жартома спитав у репера Крід.

У коментарях під публікацією Тіматі відповів, що далі на музикантів чекає конфлікт. Також він спитав Єгора, чи готовий він до такого повороту подій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіматі погодився на публічний підбір нареченої на ТБ через місяць після розлучення з цивільною дружиною та матір'ю його сина Анастасією Решетовою. Разом пара прожила шість років. Деякі користувачі вважають, що репер обманює публіку – нібито він спеціально розлучився, щоб узяти участь у суперечливому проєкті та пропіаритися на цьому.