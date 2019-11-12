Кричав і бив ременем: Панін прив'язав дочку до батареї. Шокуюче відео

Одіозний російський актор Олексій Панін спантеличив користувачів черговий дивною витівкою з дочкою.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, показавши, як в рамках виховання прив'язує Аню до батареї (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Нюся, хто зас*ав усю квартиру. Йди сюди, прив'яжу тебе до батареї! Все, швидко сідай, всю квартиру зас*ала! Прив'яжу тебе до батареї, до чортової матері. Від твого л*йна вже вся квартира заср*на. Гірше за собак! Сиди тут, бабуся прийде – відв'яже", – кричав він, не звертаючи уваги на крики дівчинки.

Актор кричав на дитину і тягнув дівчину до батареї, та шмагав табуретку ременем для залякування.

Пізніше ролик Панін видалив зі своєї сторінки, проте цей матеріал уже встиг розлетітися мережею. Що примітно, багато хто не повірив, що це трапилося насправді, а актор показано не постановку, а реальний момент з життя.

Олексій Панін прив'язав дочку до батареї скріншот

Панін прив'язав дочку до батареї

Нещодавно Панін показував свою дочку з сигаретою, через що в мережі піднялася хвиля критики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що актор зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно бігти з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною та гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост з критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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