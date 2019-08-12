"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна

Скандального російського музиканта Сергія Шнурова розгромили в мережі через новий вірш. Так, в своєму творі артист висміяв мітинг, який 10 серпня пройшов в Москві.

Шанувальники музиканта були шоковані тим, що артист фактично підтримав чинну владу і негативно висловився про артистів, котрі відвідали акцію протесту. Вірш він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Шнуров instagram.com/shnurovs

Зашатался царский трон!

Бейся бит и песня лейся.

Дудь, Парфенов и Мирон,

Топят за протест под Фейса.

С ними на халяву тыщи.

В то же время, посмотри,-

На Метле, да за деньжищи,

Было больше раза в три.

Фейсом Фейс не всем по вкусу,

Мы не будем делать тайн.

Тысяч сто собрать чтоб тусу,

Нужно было звать Рамштайн.

Сделать платный вход на митинг,

Ведь менты пришли уже.

Так могли бы в прибыль выйти,

На протестном кураже.

"Видно чарку налили в Єдиній Росії", "Своя майка ближче до тіла. Був Шнур, та й весь вийшов", "Краще б ви, Сергій, мовчали. Не у всіх прибуток в голові, деякі і без прибутку готові вийти", "Коли Шнур потрапив на Перший канал і продався з потрохами", "Що за маячня?", "Відписка, кремлівська підстилка", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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