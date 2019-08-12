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"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна

2.1т Читати матеріал російською

Скандального російського музиканта Сергія Шнурова розгромили в мережі через новий вірш. Так, в своєму творі артист висміяв мітинг, який 10 серпня пройшов в Москві.

Шанувальники музиканта були шоковані тим, що артист фактично підтримав чинну владу і негативно висловився про артистів, котрі відвідали акцію протесту. Вірш він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

instagram.com/shnurovs

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Зашатался царский трон!
Бейся бит и песня лейся.
Дудь, Парфенов и Мирон,
Топят за протест под Фейса.
С ними на халяву тыщи.
В то же время, посмотри,-
На Метле, да за деньжищи,
Было больше раза в три.
Фейсом Фейс не всем по вкусу,
Мы не будем делать тайн.
Тысяч сто собрать чтоб тусу,
Нужно было звать Рамштайн.
Сделать платный вход на митинг,
Ведь менты пришли уже.
Так могли бы в прибыль выйти,
На протестном кураже.

Захитався царський трон! Бийся біт і пісня лийся. Дудь, Парфьонов і Мирон, Палять за протест під Фейса. З ними на халяву тисячі. У той же час, подивися, - На Мітлі, та за деньжищи, Було більше рази в три. Фейсом Фейс не всім до смаку, Ми не будемо робити таємниць. Тисяч сто зібрати щоб тусу, Потрібно було кликати Рамштайн. Зробити платний вхід на мітинг, Адже менти прийшли вже. Так могли б в прибуток вийти, На протестному куражі.

Публікація від Shnurov Sergey (@shnurovs)

"Видно чарку налили в Єдиній Росії", "Своя майка ближче до тіла. Був Шнур, та й весь вийшов", "Краще б ви, Сергій, мовчали. Не у всіх прибуток в голові, деякі і без прибутку готові вийти", "Коли Шнур потрапив на Перший канал і продався з потрохами", "Що за маячня?", "Відписка, кремлівська підстилка", - пишуть в мережі.

"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна
"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна
"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна
"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна
"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна
"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна
"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна
"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна
"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна
"Кремлівська підстилка": Шнурова розгромили в мережі за підтримку Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія Москва
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Макарский Александр
Макарский Александр
Не стрыбайте на майданах,девки в писю не дадут,потому что на майдане только в дупу могут ВДудь!
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