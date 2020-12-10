Креативності не позичати: незвичайні імена дітей українських зірок

Подружжю Сніжані і Сергію Бабкіним ім'я сина наснилося до його народження, а українська гімнастка Ірина Блохіна назвала дочку на честь першої американської леді.

Сьогодні вже не модно називати дітей простими іменами. Тимофій, Василиса і Марк замінили традиційних Саш, Маш і Дим. Але наші знаменитості пішли ще далі і дали своєму чаду більш оригінальні імена. Як назвали спадкоємців Слава Камінська, Сергій і Сніжана Бабкіни, Оля Фреймут та інші вітчизняні селебріті – читай в матеріалі OBOZREVATEL .

Слава Камінська

Солістка групи "НеАнгели" зі своїм екс-чоловіком Едгаром Камінським виховують двох дітей-погодок. Коли співачка вперше розсекретила ім'я, то шанувальники вирішили, що Слава назвала сина на честь актора Леонардо Ді Капріо. Тоді Камінській довелося особисто спростувати ці чутки.

Камінська з дітьми. Insragram Слави Камінської

"Знайомтеся, Леонард Едгаровіч Камінський! Прошу звернути увагу на відсутність букви "О" в кінці імені, оскільки прізвище у нього не Ді Капріо, а Камінський", – підписала вона тоді першу фотографію з малюком.

Батьки ласкаво називають сина Лео. До слова, дочку співачка назвала Лаурою з наголосом на букву "У", щоб ім'я гармонійно звучало разом з ім'ям брата.

Лаура і Леонард. Insragram Слави Камінської

Ольга Фреймут

Телеведуча назвала свою дочку вкрай рідкісним ім'ям Євдокія. Чому Ольга віддала перевагу такому імені невідомо. Однак, Євдокією часто називали дівчаток на початку минулого століття, можливо, її назвали на честь якої-небудь бабусі. Відзначимо, що старша дочка Фреймут носить ім'я Злата, а син – Валерій.

Ольга Фреймут з сином Валерією і молодшою дочкою Євдокією. Insragram Ольги Фреймут

Влад Яма

Відомий хореограф не любить сильно поширюватися про особисте життя в мережі. Спочатку Влад довго приховував свою дружину Ліліану від публіки, а тепер рідко публікує знімки зі своїм сином. До слова, відомо, що хлопчика звати Леон.

Влад Яма з сином і дружиною. Insragram Влада Ями

Камалія

Привернула увагу своїм креативним підходом до підбору імен і співачка Камалія. Разом з чоловіком Мохаммадом Захуром вони вибрали для своїх дівчаток імена Арабелла і Мірабелла. Артистка пояснила, що Мірабелла в перекладі з латинської означає "чудова", а Арабелла – "вимолена у Бога".

Камалія з сім'єю. Insragram Камалії

Сніжана і Сергій Бабкін

Подружжя втретє стало батьками влітку 2019 року. У пари народився син Єлисей. Як пояснили Сергій і Сніжана в інтерв'ю, вони не вибирали самі це ім'я, а дитина сама підказала його уві сні. Ім'я Єлисей має давньоєврейське походження й перекладається як "Бог – порятунок". Також подружжя виховує сина Артура і дочка Веселіну.

Сергій Бабкін з двома синами і донькою Веселиною. Insragram Сніжани Бабкіної

Ірина Блохіна

Українська спортсменка, співачка, актриса і телеведуча Ірина Блохіна також підійшла творчо до вибору імені для своїх дітей. Перша дочка гімнастки носить ім'я Жаклін в честь першої американської леді Жаклін Кеннеді. Блохіна в своєму блозі відзначала, що їй дуже подобається поєднання Жаклін Олексіївна. Сина Ірина з чоловіком назвали Габріель.

Ірина Блохіна з сім'єю. Insragram Ірини Блохіної

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін

Українська співачка і продюсер виховують двох доньок – Поліну і Серафиму. Ім'я для першої доньки вибрав Юрій, а Ольга назвала Серафиму. Це ім'я їй спало на думку, коли співачка під час вагітності подорожувала Австралією.

Ольга Горбачова, Поліна, Юрій Нікітін і Серафима. Insragram Ольги Горбачової

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися фото дітей багатодітних зірок-батьків. В добірку потрапили сім'ї Павлика, Скрипки, Доманського та інших.