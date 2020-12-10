Креативності не позичати: незвичайні імена дітей українських зірок

Подружжю Сніжані і Сергію Бабкіним ім'я сина наснилося до його народження, а українська гімнастка Ірина Блохіна назвала дочку на честь першої американської леді.

Сьогодні вже не модно називати дітей простими іменами. Тимофій, Василиса і Марк замінили традиційних Саш, Маш і Дим. Але наші знаменитості пішли ще далі і дали своєму чаду більш оригінальні імена. Як назвали спадкоємців Слава Камінська, Сергій і Сніжана Бабкіни, Оля Фреймут та інші вітчизняні селебріті – читай в матеріалі OBOZREVATEL .

Слава Камінська

Солістка групи "НеАнгели" зі своїм екс-чоловіком Едгаром Камінським виховують двох дітей-погодок. Коли співачка вперше розсекретила ім'я, то шанувальники вирішили, що Слава назвала сина на честь актора Леонардо Ді Капріо. Тоді Камінській довелося особисто спростувати ці чутки.

"Знайомтеся, Леонард Едгаровіч Камінський! Прошу звернути увагу на відсутність букви "О" в кінці імені, оскільки прізвище у нього не Ді Капріо, а Камінський", – підписала вона тоді першу фотографію з малюком.

Батьки ласкаво називають сина Лео. До слова, дочку співачка назвала Лаурою з наголосом на букву "У", щоб ім'я гармонійно звучало разом з ім'ям брата.

Ольга Фреймут

Телеведуча назвала свою дочку вкрай рідкісним ім'ям Євдокія. Чому Ольга віддала перевагу такому імені невідомо. Однак, Євдокією часто називали дівчаток на початку минулого століття, можливо, її назвали на честь якої-небудь бабусі. Відзначимо, що старша дочка Фреймут носить ім'я Злата, а син – Валерій.

Влад Яма

Відомий хореограф не любить сильно поширюватися про особисте життя в мережі. Спочатку Влад довго приховував свою дружину Ліліану від публіки, а тепер рідко публікує знімки зі своїм сином. До слова, відомо, що хлопчика звати Леон.

Камалія

Привернула увагу своїм креативним підходом до підбору імен і співачка Камалія. Разом з чоловіком Мохаммадом Захуром вони вибрали для своїх дівчаток імена Арабелла і Мірабелла. Артистка пояснила, що Мірабелла в перекладі з латинської означає "чудова", а Арабелла – "вимолена у Бога".

Сніжана і Сергій Бабкін

Подружжя втретє стало батьками влітку 2019 року. У пари народився син Єлисей. Як пояснили Сергій і Сніжана в інтерв'ю, вони не вибирали самі це ім'я, а дитина сама підказала його уві сні. Ім'я Єлисей має давньоєврейське походження й перекладається як "Бог – порятунок". Також подружжя виховує сина Артура і дочка Веселіну.

Ірина Блохіна

Українська спортсменка, співачка, актриса і телеведуча Ірина Блохіна також підійшла творчо до вибору імені для своїх дітей. Перша дочка гімнастки носить ім'я Жаклін в честь першої американської леді Жаклін Кеннеді. Блохіна в своєму блозі відзначала, що їй дуже подобається поєднання Жаклін Олексіївна. Сина Ірина з чоловіком назвали Габріель.

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін

Українська співачка і продюсер виховують двох доньок – Поліну і Серафиму. Ім'я для першої доньки вибрав Юрій, а Ольга назвала Серафиму. Це ім'я їй спало на думку, коли співачка під час вагітності подорожувала Австралією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися фото дітей багатодітних зірок-батьків. В добірку потрапили сім'ї Павлика, Скрипки, Доманського та інших.