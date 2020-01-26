Кравець, Собчак, Шварц і інші: Instagram захопив новий зоряний тренд

У мережі набирає популярність новий флешмоб, який називають "LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder". Його суть полягає в тому, щоб показати, як виглядає людина в різних соціальних мережах.

Першої 22 січня фото опублікувала американська кантрі-співачка Доллі Партон. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, хто із зірок ще взяв участь.

Новини Тодоренко розбурхала мережу фото на унітазі

Американська співачка Мадонна вирішила показати, як виглядала в молодості, а також продемонструвала кілька оголених знімків.

Мадонна

Доллі Партон, яка почала флешмоб, теж показала пікантний знімок.

Доллі Партон

Співак Олексій Воробйов вирішив продемонструвати фігуру.

Олексій Воробйов

Соня Кай теж не обійшла стороною новий тренд.

Соня Кай

Прима-балерина Катерина Кухар показала яскраві знімки.

Катерина Кухар

Український ведучий і зірка шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук також вирішив взяти участь.

Володимир Остапчук

Російський комік Гарік Харламов вирішив пожартувати.

Гарік Харламов

Зірка Comedy Club Марина Кравець теж вирішила поставитися до флешмобу з гумором і додала в колаж фото ведучої Іріни Чеснокової.

Марина Кравець

Не оминув стороною флешмоб і американський актор Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер

Взяла участь і російська співачка Нюша, показавши зворушливе фото з донькою.

Нюша

Андрій Бідняков показав смішні фото.

Андрій Бедняков

Журналістка Ксенія Собчак заявила, що "в Тіндер - тільки в касці".

Ксенія Собчак

Модель Кара Делевінь вирішила показати жартівливе відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі був популярним флешмоб "#10yearschallenge", суть якого показати два знімка, які зроблені в 2019 році і 10 років тому.

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