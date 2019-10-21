"Кравець слабкіша!" У мережі спалахнув скандал через результати "Танців з зірками"

У дев'ятому ефірі популярного проекту "Танці з зірками" шоу покинули Людмила Барбір і Дмитро Жук. У мережі розгорілися суперечки навколо такого рішення суддів.

Так, багато шанувальників шоу зазначили, що в проекті залишилися учасники, які значно слабкіші за Барбір. Фото і відео з виступу пари розміщено в Instagram.

Разом із зірковими парами на паркет вийшли юні вихованці танцювальних шкіл. Вечір був присвячений дитячим спогадам героїв.

Виступи пар оцінювали четверо суддів - Григорій Чапкіс, Франциско Гомес, Катерина Кухар та Влад Яма.

"Поверніть Барбір. Вони краще танцювали ніж Булітко. Їх потрібно було прибрати за хамську поведінку", "Пішла головна претендентка на перемогу", "Об'єктивно Олена Кравець була найслабшою", "Де справедливість? Кравець, яка взагалі не рухається залишили, а Людмилу вигнали", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі розгорівся скандал навколо восьмого випуску шоу "Танці з зірками", де в ході глядацького та суддівського голосування вилетіли Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна. Всі подробиці читайте тут.

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