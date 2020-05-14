Кравець розповіла цікаву історію про Зеленського

Марія Дідик люди 19:59, 14.05.2020 Оновлено: 20:11, 14.05.2020

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець розповіла цікаву історію про президента України Володимира Зеленського.

Так, в шоу "СЛАВА+" вона розповіла про те, що раніше її часто називали дружиною Зеленського.

"Тривалий час в народі побутувала думка, що я дружина Вови, тому що його дружина Олена і так, як Олена поруч з Вовою з'являється найчастіше одна, а не інша, то народ нас одружив... Моя мама навіть якось розповідала, що зустріла на вулиці знайому і щось зайшла мова про Квартал. І її знайома каже: "Розумієте, всі ж думають, що вона дружина Вови, але це така омана, всі щось там напридумали, це ж зрозуміло, що вона дружина... Жені Кошового", - розповіла актриса.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Кравець зізналася, що втомилася від тих, на які вони жартують в "Вечірньому кварталі".

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