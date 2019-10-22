"Це було вимушене рішення": Кравець розповіла про тяжкий розрив з донькою

Донька актриси студії "Квартал 95" і проєкту "Жіночий Квартал" Олени Кравець 16-річна Маша не живе разом з батьками.

Про це Кравець зізналася на шоу "Танці з зірками", учасницею якого вона зараз є. У короткому ролику перед виходом на паркет актриса обмовилася, що звикла до того, що доньки немає поруч. Потім зі сльозами на очах вона закрила тему і не стала далі пояснювати причину розлуки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Олена Кравець з донькою Машею Фото: shock.com.ru

"Моя старша донька Маша танцює в "Тодес" вже дев'ятий рік. Вона мене надихнула своїм прикладом танцювати. Ми дуже схожі, обидві не любимо, коли обмежують свободу. Їй комфортно, що у неї своє життя, а у мене своє. Але давайте це упустимо! Я не хочу акцентувати увагу на тому, що вона живе окремо", — сказала Кравець.

Виявилося, що дівчинка живе окремо від рідних вже кілька місяців. На такий крок сім'я Кравець була змушена піти через проблеми з житлом.

Олена Кравець з донькою і чоловіком Фото: Panorama

"Це було вимушене рішення. Наша велика родина була трохи обтяжена житловим питанням, і у мене закралася думка, щоб Маша жила окремо", — розповідала раніше Олена в інтерв'ю для Tv.ua

Дочка Олена Кравець Маша Фото з Instagram

За словами Кравець, питання вирішилося саме собою. Їй подзвонили батьки Машиної подруги і запропонували, щоб дівчатка жили разом — вони вже досить дорослі і відповідальні.

"Перший час я хвилювалася, але знала, де вона, знала, що вона в безпеці, адже я впевнена в батьках подруги Маші. Вона дуже швидко подорослішала і стала справжньою господинею", — зазначила зірка.

Дочка Олена Кравець Маша Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні Кравець показала, як виглядає її донька, здивувавши шанувальників зовнішньою схожістю. Багато хто навіть подумав, що вони скоріше сестри, ніж мама з донькою.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!