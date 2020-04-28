Головна Новини
28 квітня • оновлено в 12:57
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Кравець показала зворушливе фото з дітьми: мережа в захваті

828
Читати матеріал російською

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець вразила мережу зворушливим фото зі своїми молодшими дітьми.

На знімку були зображені близнюки Катерина та Іван. Фото вона розмістила своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Олена Кравець

Олена Кравець

instagram.com/lennykravets

"Фух... Сплять, нарешті. Три казки, два компоту, знову книжка, вибір "а з ким я буду спати?!" і довгий пошук улюбленого товстого кота... Потім знову "почитай" і "мам, мені треба розповісти тобі секрет...". Які ж круті дитячі книжки зараз! Зізнаюся чесно, я фанат дитячої літератури. Деякі книги купую начебто малюкам на майбутнє, але насправді - собі сьогоднішній", - написала Кравець.

Фух ... Сплять, нарешті. Три казки, два компоту, знову книжка, вибір "а з ким я буду спати ?!" і довгий пошук улюбленого товстого кота ... Потім знову "почитай" і "мам, мені треба розповісти тобі секрет ..". Загалом, вирубілісь🤦♀️. Але хлопці, які ж круті дитячі книжки сейчас !!! Зізнаюся чесно, я фанат дитячої літератури. Деякі книги купую начебто малюкам на майбутнє, але насправді-собі сьогоднішньої. І вирішила, що хочу поділитися з вами і вашими гномиками своїми знахідками! Так що я вважаю завтра одну відмінну історію ... О 21.00 або о 22.00 краще? Або у скільки там ваші укладаються? ))

Публікація від Elena Kravets (@lennykravets)

"Які милі", "Два янголятка", "Які солодкі дітки", "Яке щастя", "Нехай ростуть здоровими і щасливими", "Сплять втомлені дітлахи", "Які милі", - коментують фото в мережі.

Кравець показала зворушливе фото з дітьми: мережа в захваті
Кравець показала зворушливе фото з дітьми: мережа в захваті
Кравець показала зворушливе фото з дітьми: мережа в захваті
Кравець показала зворушливе фото з дітьми: мережа в захваті
Кравець показала зворушливе фото з дітьми: мережа в захваті
Кравець показала зворушливе фото з дітьми: мережа в захваті
Кравець показала зворушливе фото з дітьми: мережа в захваті

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Кравець зізналася, що втомилася від тем, на які вони жартують в "Вечірньому кварталі".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Марія Дідик
Особа
Олена Кравець
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 210 тисяч.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

  • В Україні може не бути піку коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги