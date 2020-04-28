Кравець показала зворушливе фото з дітьми: мережа в захваті

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець вразила мережу зворушливим фото зі своїми молодшими дітьми.

На знімку були зображені близнюки Катерина та Іван. Фото вона розмістила своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Олена Кравець instagram.com/lennykravets

"Фух... Сплять, нарешті. Три казки, два компоту, знову книжка, вибір "а з ким я буду спати?!" і довгий пошук улюбленого товстого кота... Потім знову "почитай" і "мам, мені треба розповісти тобі секрет...". Які ж круті дитячі книжки зараз! Зізнаюся чесно, я фанат дитячої літератури. Деякі книги купую начебто малюкам на майбутнє, але насправді - собі сьогоднішній", - написала Кравець.

"Які милі", "Два янголятка", "Які солодкі дітки", "Яке щастя", "Нехай ростуть здоровими і щасливими", "Сплять втомлені дітлахи", "Які милі", - коментують фото в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Кравець зізналася, що втомилася від тем, на які вони жартують в "Вечірньому кварталі".

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