Кравець, Фреймут, Пікалов та інші: хто з українських зірок заразився коронавірусом

З кожним днем небезпечною коронавірусною інфекцією заражаються все більше людей по всьому світу. Пандемія не оминає і знаменитостей.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, хто з українських зірок підхопив COVID-19 та хто вже одужав.

Марічка Падалко з дітьми

25 серпня стало відомо, що телеведуча Марічка Падалко заразилася коронавірусом разом з двома своїми дітьми. Жінка розповіла, що її син вже видужав, а сама Марічка та її старша донька продовжують лікуватися.

За словами Падалко, першим захворів її син, однак родина не знала, що у хлопчика був саме COVID-19. Пізніше в лікарню з високою температурою потрапила донька ведучої. У Падалко симптоми з'явилися пізніше, хвороба протікала в легкій формі – була підвищена температура і сонливість.

Марічка Падалко та двоє її дітей заразилися COVID-19 (Instagram Марічки Падалко)

При цьому, телеведуча зазначила, що її сім'я дотримувалася всіх рекомендацій по дотриманню карантину, але попри це перехворіла COVID'ом.

Олександр Пікалов

Український комік, учасник студії "Квартал 95" Олександр Пікалов вже перехворів на коронавірус. Артист заявляв, що переніс хворобу в середній формі й десь близько тижня перебував під наглядом медиків у лікарні. Він також розповідав про симптоми COVID-19, з якими зіткнувся, зазначивши: відчував себе в той час так, ніби його "збила машина".

"Стан був такий, ніби збила машина. У моєму житті було, коли мене збивала машина, я тоді був на мотоциклі, тому знаю, що це таке. У мене була класична форма хвороби: температура 37,5 вісім днів. Ломило все тіло. Загалом, відчував себе повним дурнем", – заявляв він.

Олександр Пікалов перехворів на коронавірус (фото – kvartal95.com)

Олена Кравець

Представники актриси "Кварталу 95" Олени Кравець 25 серпня також підтвердили, що артистка захворіла на коронавірус. Вони зазначили, що зйомки нових випусків "Вечірнього кварталу" пройшли без знаменитості.

Олена Кравець захворіла на коронавірус (Instagram Олена Кравець)

Ольга Фреймут

23 серпня українська телеведуча Ольга Фреймут підтвердила інформацію про своє зараження коронавірусом. Знаменитість заявляла: де захворіла та як – вона не знає. Зараз телеведуча перебуває на лікуванні та самоізоляції вдома.

Ольга Фреймут заразилася коронавірусом (Instagram Ольги Фреймут)

Нагадаємо: 30 серпня на телеканалі "1+1" стартує новий сезон шоу "Танці з зірками", в якому повинна була взяти участь й Ольга Фреймут. Її партнером став танцюрист Ілля Падзіна. На даний момент участь телеведучої в проєкті під питанням.

Олена Зеленська з сином

Дружина президента Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції та вже виписалася з лікарні. Про те, що у першої леді виявили COVID-19 стало відомо 12 червня, а через кілька днів її госпіталізували з двобічною пневмонією.

Олена Зеленська перехворіла на коронавірус (Instagram Олени Зеленської)

Пізніше перша леді підтвердила, що її 7-річний син Кирило також перехворів на коронавірус. Зараз, за словами медиків, вони мають досить антитіл та захворіти знову не можуть.

Володимир та Олена Зеленські з дітьми (Instagram Володимира Зеленського)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко перехворіла на коронавірус. Жінка кілька тижнів провела вдома в ізоляції – її не госпіталізовували через переповнені лікарні.

Також, за словами зірки, лікарі не призначили їй ніяких препаратів для боротьби з коронавірусом. В кінці березня 2020 року Ольга повідомила, що через кілька тижнів повністю вилікувалася.