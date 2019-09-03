"Красуня!" Внучка Боярського вразила мережу величезними грудьми

Внучка знаменитого російського актора і співака Михайла Боярського Катерина порадувала шанувальників новим знімком.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram вона поділилася фотографією з кафе, де відпочивала в спідниці та відвертому топі з глибоким декольте, через яке видно величезні груди.

Михайло і Катерина Боярські instagram / kboyarskaya98

Шанувальників вразив знімок Боярської, яка часто демонструє пишні форми в соцмережі.

Катерина Боярська instagram / kboyarskaya98

"Вічно груди покаже", "Щось келишок за відчуттями розміром із графин", "Моя маленька", "Красуня", "Ой, не надивлюся", – відреагували в коментарях.

Катерина Боярська в спокусливій фотосесії instagram / kboyarskaya98

Внучка Боярського на відпочинку instagram / kboyarskaya98

Внучка Боярського в спокусливій сукні instagram / kboyarskaya98

Внучка Боярського з глибоким декольте на відпочинку instagram / kboyarskaya98

Катерина Боярська показала довгі ноги instagram / kboyarskaya98

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Боярська порадувала шанувальників пікантним знімком. Вона позувала у купальнику, продемонструвавши пишні груди.

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