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"Красуня": Нікітюк захопила мережу фото в купальнику

42.3тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників фотографією в купальнику. Так, вона розмістила знімок на якому позувала на тлі заходу сонця на узбережжі океану.

Фото Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram, чим викликала захват у своїх шанувальників.

"Красуня": Нікітюк захопила мережу фото в купальнику
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Користувачам мережі дуже сподобалося фото артистки.

"Красуня": Нікітюк захопила мережу фото в купальнику
"Красуня": Нікітюк захопила мережу фото в купальнику
"Красуня": Нікітюк захопила мережу фото в купальнику
"Красуня": Нікітюк захопила мережу фото в купальнику
"Красуня": Нікітюк захопила мережу фото в купальнику

Як раніше писав OBOZREVATEL, Нікітюк оголилася у ванній. Відповідний знімок вона опублікувала в своєму Instagram, уточнивши, що так розслабляється після тривалого перельоту.

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