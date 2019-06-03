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"Красуня": Дорофєєва вразила мережу сексуальним фото

3.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва захопила своїх фанатів відвертим фото. На ньому вона позує в яскравому прозорому вбранні, яке підкреслює її струнку фігуру.

Знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram. Фоловери артистки залишили сотні позитивних коментарів і тисячі лайків.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

novyny.online.ua

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"Надя, ти просто прекрасна і мила", "Я захоплююся тобою! Я мрію бути такою ж впевненою в собі, як і ти", "Красуня", "Ви така красива, мила і завзята", "Така класна", "Надюша , ти просто бомба!", - пишуть в мережі.

"Красуня": Дорофєєва вразила мережу сексуальним фото
"Красуня": Дорофєєва вразила мережу сексуальним фото
"Красуня": Дорофєєва вразила мережу сексуальним фото
"Красуня": Дорофєєва вразила мережу сексуальним фото
"Красуня": Дорофєєва вразила мережу сексуальним фото
"Красуня": Дорофєєва вразила мережу сексуальним фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, Дорофєєва підкорила своїх фанатів в мережі відвертим знімком, на якому продемонструвала оголену "п'яту точку". Зірка вирушила на відпочинок до Туреччини, де сфотографувалася в відвертому купальнику.

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Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
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