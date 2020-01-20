"Красуні довгоногі": Полякова та її 14-річна дочка блиснули шикарними фігурами в бікіні

Українська співачка Оля Полякова та її 14-річна дочка Маша похвалилися ідеальними фігурами в спокусливих купальниках.
Знімками з відпочинку в Мексиці артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Оля Полякова з донькою Машею
Instagram @polyakovamusic
На фото Полякова позує в білому купальнику, а Маша – в смарагдовому. При цьому, мама і дочка демонструють шикарні форми.
Оля Полякова з донькою Машею
Instagram @polyakovamusic
Оля Полякова з донькою Машею
Instagram @polyakovamusic
Оля Полякова з донькою Машею
Instagram @polyakovamusic
Знімки викликали бурхливу реакцію серед шанувальників зірки. Зокрема, фанати звернули увагу на довгі ноги і Олі, і Марії.
"Які ж ви красуні довгоногі", "Ноги від вух", "Не скажеш, що мама і дочка", "Нереальні"", – захоплювалися в коментарях прихильники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка Олі Полякової Марія захопила шанувальників фото з мамою. Так, користувачі мережі відзначили, що дівчинка дуже схожа на свою зоряну матір.
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