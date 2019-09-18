"Красунчик, повага!" Ургант підірвав мережу заявою про вирок Устінову

Російський актор і шоумен Іван Ургант прокоментував у вечірньому шоу вирок актору Павлу Устінову за те, що той під час масових затримань нібито вивихнув плече ОМОНівцю.

Ведучий тонко висміяв "працюючу, як годинник московську судову систему", "зважене і очевидне" рішення суду (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Ургант звернув увагу на той факт, що судовий процес пройшов блискавично. Особливо він наголосив, що суддя навіть не став дивитися відео затримання.

Ургант відреагував на вирок Устінову

"Головне питання: яке прізвище того судді, який з такою швидкістю провів судове слухання і виніс таке чітке рішення? Суддя Криворучко. Поки ніби все нормально", – сказав шоумен.

Що примітно, шоу Урганта транслюється на головному федеральному каналі країни. Користувачів захопило, що ведучий торкнувся гострої теми і не побоявся висміяти беззаконня в Росії прямо під час вечірнього шоу.

"Правду на федеральних каналах тільки через іронію передавати і залишається", "Це найкращий і сміливий вчинок на ТБ на підтримку Устінова", "Ургант не мовчить. Будь молодець", "Ургант красунчик. Не вперше важливі теми піднімає. Повага", "В такі моменти з'являється надія на те, що у Росії є майбутнє", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на протестах 3 серпня Устінов нібито вивихнув плече бійцю ОМОНу Олександру Лягіну. 16 вересня стало відомо, що суд в Москві засудив Павла на 3,5 роки колонії, що викликало хвилю обурення в мережі.

Пізніше російські зірки влаштували у соцмережах акцію на підтримку актора. За Устінова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших знаменитостей. Всі вони вимагали звільнити актора.

До колег приєднався і комік Семен Слєпаков, який написав гнівний пост щодо свавілля в Росії на тлі цілковитої свободи в діях силових структур.

18 вересня в Москві, біля адміністрації президента РФ, почався масовий пікет на підтримку актора.

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