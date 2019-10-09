Красунчик чи ні? Кому із зірок Голлівуду йде борода

У житті кожного чоловіка одного разу настає момент, коли він безкомпромісно відкладає в сторону бритву і вирішує кардинально змінити все. Так в його побут приходить борода. Добре, якщо рішення наздоганяє до того, як поголена щока, в іншому випадку доведеться обмежитися півзаходом: вусами.

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