Красиво жити не заборониш: російська співачка купила золотий "Бентлі" за $500 тисяч

Російська співачка Жасмін стала щасливою власницею розкішної іномарки — сіро-золотого Bentley Mulsanne, вартість якого становить 33,5 мільйона рублів (526.000 $).

Як повідомляє Super.ru, артистка вибрала для себе одну з найдорожчих моделей авто цієї марки, тому тепер, де б вона не з'являлася, — до неї прикута вся увага. Також, за словами видання, столицею Жасмін їздить із "блатними" номерами 777.

Жасмін Фото: instagram/jasmin

Фото: super.ru

Фото: super.ru

Фото: super.ru

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Фото: super.ru

Зазначається, що розкішне життя співачки вже не вперше привертає увагу. Так, декілька років тому блогери вирішили "розібрати" гардероб зірки і виявили колекцію сумок Hermes вартістю в декілька десятків мільйонів рублів. Спеціально для них у будинку Жасмін є обладнана кімната.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська артистка, дружина мільярдера Мохаммада Захура Камалія показала свій розкішний особняк.

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