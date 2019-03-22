Красиво жити не заборониш: російська співачка купила золотий "Бентлі" за $500 тисяч

Російська співачка Жасмін стала щасливою власницею розкішної іномарки — сіро-золотого Bentley Mulsanne, вартість якого становить 33,5 мільйона рублів (526.000 $).
Як повідомляє Super.ru, артистка вибрала для себе одну з найдорожчих моделей авто цієї марки, тому тепер, де б вона не з'являлася, — до неї прикута вся увага. Також, за словами видання, столицею Жасмін їздить із "блатними" номерами 777.
Жасмін
Фото: instagram/jasmin
Фото: super.ru
Фото: super.ru
Фото: super.ru
Фото: super.ru
Зазначається, що розкішне життя співачки вже не вперше привертає увагу. Так, декілька років тому блогери вирішили "розібрати" гардероб зірки і виявили колекцію сумок Hermes вартістю в декілька десятків мільйонів рублів. Спеціально для них у будинку Жасмін є обладнана кімната.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська артистка, дружина мільярдера Мохаммада Захура Камалія показала свій розкішний особняк.
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