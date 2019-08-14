"Красиво і сексуально": українська співачка засвітила груди і викликала захоплення в мережі

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розбурхала мережу фото, на якому вона позувала в сукні з глибоким декольте. Так, користувачі мережі залишили артистці безліч компліментів.

Знімок Цибульська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Цибульська articles.t1.ua

"Новий імідж: брутально-красива", "Нереально шикарна", "Красуня", "Олечка, ти просто сексі", "Дуже красиво і сексуально", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цибульська поділилася дуже відвертим знімком, показавши шанувальникам сідниці, і розповіла про складнощі роботи співачкою.

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