"Красиво і сексуально": українська співачка засвітила груди і викликала захоплення в мережі

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розбурхала мережу фото, на якому вона позувала в сукні з глибоким декольте. Так, користувачі мережі залишили артистці безліч компліментів.
Знімок Цибульська розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Ольга Цибульська
articles.t1.ua
Я виправ 1000 долларів😂Якось позбавила в промовах гроші и Згадаю про їх чистоту лишь Вночі, коли машинка перейшла в режим сушкі🤭Що я відчула❓Стрес. Альо тоді ж пообіцяла Собі, что буде тієї момент, коли ця суму я з легкістю вітрачу за день и не відчую Нічого страшного🤦🏽♀️Будь-який момент можна превратить в задоволення.🔆Навіть прання стало пріємною аромо терапією🔥💋А ти б на что витрат свою тисячу $? Ароматерапія від 🔥Losk 💋 ЙОГО сорочки матімуть такий смачний аромат, что тобі точно захочеться пріревнуваті до чужих парфумів. Альо без панікі! Це супер кайфові пахощі Балтійського лотосу. Хоча Losk відповідає тім самим високим стандартам та віробляється в ЄС, як и твої улюблені парфуми. 💃🏽🥰Пріємній бонус - формула 6-ти ензімів, яка впорається з будь-Якими плямамі.👍🏻💋
"Новий імідж: брутально-красива", "Нереально шикарна", "Красуня", "Олечка, ти просто сексі", "Дуже красиво і сексуально", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Цибульська поділилася дуже відвертим знімком, показавши шанувальникам сідниці, і розповіла про складнощі роботи співачкою.
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