"Красиві груди": Семенович завела мережу гарячими фото в купальнику

Російська співачка Анна Семенович поділилася новими фото, на яких показала апетитні форми.
Так, гарячі знімки, зроблені під час відпочинку на Сейшельських Островах, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Анна Семенович
Instagram @ann_semenovich
На фотографіях Семенович позує в сексуальному купальнику, який вигідно підкреслив спокусливе декольте співачки.
"Я кожен день жадібно дивлюся на цю красу і хочу зберегти її у своїй пам'яті. Це тепле сонце пестить мою шкіру, а океан хитає на хвилях, щебетання пташок заспокоює в затінку і я солодко засинаю. Ціную кожну мить свого життя і дякую всесвіт за можливості ", – підписала знімки Анна.
Шанувальники не змогли пройти повз ефектні кадри. У коментарях фанати засипали зірку компліментами:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Семенович зізналася, що страждає від генетичної патології під назвою гігантомастія і їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей.
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