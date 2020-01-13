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13 січня • оновлено в 08:35
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"Красиві груди": Семенович завела мережу гарячими фото в купальнику

1.4т
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Російська співачка Анна Семенович поділилася новими фото, на яких показала апетитні форми.

Так, гарячі знімки, зроблені під час відпочинку на Сейшельських Островах, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Анна Семенович

Анна Семенович

Instagram @ann_semenovich

Новини
У мережі показали розповнілу Семенович: відео

На фотографіях Семенович позує в сексуальному купальнику, який вигідно підкреслив спокусливе декольте співачки.

"Я кожен день жадібно дивлюся на цю красу і хочу зберегти її у своїй пам'яті. Це тепле сонце пестить мою шкіру, а океан хитає на хвилях, щебетання пташок заспокоює в затінку і я солодко засинаю. Ціную кожну мить свого життя і дякую всесвіт за можливості ", – підписала знімки Анна.

Шанувальники не змогли пройти повз ефектні кадри. У коментарях фанати засипали зірку компліментами:

"Красиві груди": Семенович завела мережу гарячими фото в купальнику
"Красиві груди": Семенович завела мережу гарячими фото в купальнику
"Красиві груди": Семенович завела мережу гарячими фото в купальнику
"Красиві груди": Семенович завела мережу гарячими фото в купальнику
"Красиві груди": Семенович завела мережу гарячими фото в купальнику
"Красиві груди": Семенович завела мережу гарячими фото в купальнику
"Красиві груди": Семенович завела мережу гарячими фото в купальнику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Семенович зізналася, що страждає від генетичної патології під назвою гігантомастія і їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анна Семенович
Місце
Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой да старая она уже )))))лифчик снять весеть будут))))))))
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