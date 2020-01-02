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2 січня • оновлено в 10:27
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"Красиві груди": "коханка" Меладзе засвітила апетитні форми в сексуальній білизні

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Солістка гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег, якій приписують роман з продюсером Костянтином Меладзе, поділилася гарячим фото.

Спокусливий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Еріка Герцег

Еріка Герцег

Instagram @erikaherceg

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На фотографії Еріка позує в сексуальній чорній білизні, яка підкреслила шикарну фігуру співачки. Образ завершували чорні панчохи і яскравий макіяж.

"Перше фото в 2020 році. Я бажаю всім, і собі в тому числі, триматися подалі від солодкого і мучного, берегти своє здоров'я і регулярно займатися спортом! Пам'ятайте: все в наших руках. Успіх чекає нас", – підписала фото Герцег.

Шанувальники засипали зірку захопленими коментарями:

"Красиві груди": "коханка" Меладзе засвітила апетитні форми в сексуальній білизні
"Красиві груди": "коханка" Меладзе засвітила апетитні форми в сексуальній білизні
"Красиві груди": "коханка" Меладзе засвітила апетитні форми в сексуальній білизні
"Красиві груди": "коханка" Меладзе засвітила апетитні форми в сексуальній білизні
"Красиві груди": "коханка" Меладзе засвітила апетитні форми в сексуальній білизні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Віра Брежнєва відреагувала на чутки про роман чоловіка Костянтин Меладзе з солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Еріка Герцег
Місце
Україна
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Южный Гарик
Южный Гарик
В каком месте она звезда?
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