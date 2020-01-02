"Красиві груди": "коханка" Меладзе засвітила апетитні форми в сексуальній білизні

Солістка гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег, якій приписують роман з продюсером Костянтином Меладзе, поділилася гарячим фото.

Спокусливий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Еріка Герцег Instagram @erikaherceg

На фотографії Еріка позує в сексуальній чорній білизні, яка підкреслила шикарну фігуру співачки. Образ завершували чорні панчохи і яскравий макіяж.

"Перше фото в 2020 році. Я бажаю всім, і собі в тому числі, триматися подалі від солодкого і мучного, берегти своє здоров'я і регулярно займатися спортом! Пам'ятайте: все в наших руках. Успіх чекає нас", – підписала фото Герцег.

Шанувальники засипали зірку захопленими коментарями:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Віра Брежнєва відреагувала на чутки про роман чоловіка Костянтин Меладзе з солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег.

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