"Красива!" Камінська засвітила груди на фото

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, продемонструвала шанувальникам пікантне фото, на якому засвітила груди. Так, артистка позувала в білому топі і без білизни.

Фото Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська instagram.com/babaslavka

"Іноді мені здається, що я Ванга. Можу передбачити тему обговорення". - підписала фото співачка.

"Слава, ви сліпуче красива! Ще знайдеться ваш чоловік. Ми вас любимо!", "Красиві груди", "Це ви про кільце на пальці?", "Супер", "Нереально красива", "Дуже гарне фото", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Слава Камінська розлучилася з чоловіком, ставши однією з найбільш обговорюваних співачок на деякий час. Після розриву вона почала радувати шанувальників пікантними знімками.

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