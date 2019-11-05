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5 листопада • оновлено в 09:48
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"Красива!" Камінська засвітила груди на фото

3.1т Читати матеріал російською

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, продемонструвала шанувальникам пікантне фото, на якому засвітила груди. Так, артистка позувала в білому топі і без білизни.

Фото Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська

Слава Камінська

instagram.com/babaslavka

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"Іноді мені здається, що я Ванга. Можу передбачити тему обговорення". - підписала фото співачка.

"Слава, ви сліпуче красива! Ще знайдеться ваш чоловік. Ми вас любимо!", "Красиві груди", "Це ви про кільце на пальці?", "Супер", "Нереально красива", "Дуже гарне фото", - пишуть в мережі.

"Красива!" Камінська засвітила груди на фото
"Красива!" Камінська засвітила груди на фото
"Красива!" Камінська засвітила груди на фото
"Красива!" Камінська засвітила груди на фото
"Красива!" Камінська засвітила груди на фото
"Красива!" Камінська засвітила груди на фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Слава Камінська розлучилася з чоловіком, ставши однією з найбільш обговорюваних співачок на деякий час. Після розриву вона почала радувати шанувальників пікантними знімками.

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Особа
слава Камінська
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