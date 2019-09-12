"Краще з Лазарєвим": Лорак розбурхала мережу фото з чоловіком

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику мережі через фото з популярним в РФ співаком Михайлом Мавріним.

Шанувальники артистки припустили, що музиканти записали дует і зазначили, що Лорак слід заспівати не з Мавріним, а з Лазарєвим. Фото співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Краще з Лазарєвим", "Опустилася вже до дуетів з ноунеймами", "На цей огидний дует пісню знайшли, а щоб заспівати з Лазарєвим так немає", "Так, краще записати по сто дуетів, ніж один з Лазарєвим", - пишуть в мережі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лорак опублікувала знімки, на яких позувала в одязі свого молодого бойфренда .

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