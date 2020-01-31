"Краще в Петербург поїду": Сюткін образив Україну після заборони

Російський співак Валерій Сюткін, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну за його висловлювання на підтримку анексії Криму, прокоментував ситуацію.

Він заявив, що "зараз не час для концертної діяльності в Україні для нормальних людей", пише "Teleprogramma".

Валерій Сюткін

"Це їхні проблеми, не мої. Вони, власне, самі оголосили концерт, самі підняли шум і самі заборонили. Це, знаєте, називається "самообслуговування". Мене ніхто не запрошував, я ні з ким договору не підписував. Ну заборонили і заборонили. Не я перший, не я останній. Зараз взагалі, здається, не час для концертної діяльності в Україні для нормальних людей. Нехай вони визначаться спочатку: хочуть вони дружити чи ні. Будемо чекати кращих часів", - сказав Сюткін.

Співак додав, що він був би радий заспівати для своїх шанувальників в Україні, але не хоче провокувати там заворушення.

"Я краще в Петербург поїду. Працюємо там, де чекають", - резюмував музикант.

Як писав OBOZREVATEL, російські артисти Олександр Сєров і Валерій Сюткін, які підтримали анексію Криму, зібралися із сольними виступами до Києва. У зв'язку з цим 40 народних депутатів із чотирьох фракцій звернулися до СБУ з проханням заборонити їм в'їзд у країну.

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