Зірка російських серіалів Павло Прилучний вперше заговорив про скандал з побиттям своєї дружини, актриси Агати Муценієце.

Під час прямого ефіру на особистій сторінці в Instagram артиста запитали, навіщо він бив свою дружину. Прилучний попросив закрити тему його подружнього життя.

"Друзі, давайте не будемо вже питати про Агату. Питання закрите давно. Навіщо Агату бив? Як? Слухайте, якщо ви чогось не знаєте, краще в це не лізти", – жорстко відповів актор.

Павло Прилучний і Агата Муценієце Cosmopolitan

Також Прилучний порадив допитливим журналістам і користувачам мережі "гарно думати", перш ніж ставити подібні запитання про особисте життя зірок.

"Раджу, перш ніж писати якісь речі, добре обдумайте", – додав Прилучний.

Нагадаємо, раніше Агата Муценієце заявила, що її чоловік Павло Прилучний побив її і вигнав разом з дітьми з дому. Відповідне відео зірка записала з телефону своєї матері, так як Прилучний нібито "забрав і викинув її мобільний".

Прилучний і Муценієце Експрес газета

Заява Муценієце викликала бурхливу реакцію серед російських зірок і блогерів. Зокрема, актриса Марія Кожевнікова закликала всіх небайдужих підтримати постраждалу актрису. У свою чергу, блогерка Олена Міро звинуватила Агату в тому, що та сама провокувала чоловіка.

Актриса Настасья Самбурська також не встала на сторону Муценієце, заявивши, що та "піариться на своєму розлученні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що російські актори Павло Прилучний і Агата Муценієце вирішили офіційно розлучитися стало відомо в лютому 2020 року. Прилучний підтвердив цю інформацію і заявив, що тепер їх об'єднують "тільки дружні стосунки". Муценієце пізніше розкрила причину їхнього розлучення.